دبابتان إسرائيليتان تخترقان السياج التقني في كروم الشراقي اللبناني

خرقت دبابتان إسرائيليتان معاديتان، اليوم، السياج التقني في منطقة كروم الشراقي في بلدة ميس الجبل، وتمركزتا في المنطقة المتنازع عليها بين "الخط الأزرق" والشريط الشائك، في تحرك استعراضي هو الرابع من نوعه هذا الأسبوع.

وميس الجبل إحدى القرى اللبنانية من قرى قضاء مرجعيون في محافظة النبطية، وتقع على حدود فلسطين المحتلة

وقوبل هذا الخرق باستنفار للجيش اللبناني وقوات اليونيفيل في المنطقة.

قذائف دخانية معادية تتسبب بحريق امتد إلى الأراضي المحتلة

وفي وقت لاحق، انسحبت الدبابتان المعاديتان إلى خلف الشريط الشائك في المنطقة، تحت غطاء من القذائق الدخانية التي تسببت باندلاع حريق سرعان ما أدت الرياح إلى امتداده نحو موقع العدو الاسرائيلي في "ضهر العاصي" والأحراج المحيطة به داخل الأراضي المحتلة.