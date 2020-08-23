توقعات طقس 72 ساعة.. حار رطب نهارا والعظمى بجنوب الصعيد 41

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة على مصر، خلال الــ72 ساعة القادمة، في الفترة من 24 إلى 26 أغسطس الجاري، وتستعرض "الوطن" خلال التقرير التالي حالة الطقس، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يسود يومي الاثنين والثلاثاء، طقس حار رطب نهارا، معتدل ليلا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري، فيما يسود طقس معتدل نهارا، معتدل ليلا، مع اعتدال الرياح تنشط أقصى الغرب، على السواحل الشمالية الغربية.

أما على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء فيسود طقس مائل للحرارة نهارا، معتدل ليلا، وتتكون الشبورة المائية في الساعات الأولي من الصباح، على الجزء الشمالي من الجمهورية.

ويكون الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا، والرياح معتدلة، أما على شمال الصعيد فيكون الطقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وعلى جنوب الصعيد فيكون شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا .

وتنخفض الحرارة قليلا يوم الأربعاء، ليسود طقس مائل للحرارة رطب نهارا، معتدل ليلا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري، فيما يسود طقس معتدل نهارا، معتدل ليلا، على السواحل الشمالية الغربية.

ويكون الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد فيكون الطقس حار نهارا، معتدل ليلا، والرياح معتدلة إلى نشطة، تؤدى إلي اضطراب الملاحة، أما على جنوب الصعيد فالطقس شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا ، والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة:

طقس الاثنين 24 أغسطس

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 24.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36، والصغرى 224.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 31، والصغرى 24.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 33، والصغرى 25.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 38، والصغرى 29.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38، والصغرى 24.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40، والصغرى 29.

طقس الثلاثاء 25 أغسطس

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 24.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36، والصغرى 24.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 31، والصغرى 24.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 33، والصغرى 25.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 38، والصغرى 29.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38، والصغرى 25.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41، والصغرى 30.

طقس الأربعاء 26 أغسطس

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 24.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35، والصغرى 24.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 31، والصغرى 24.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 32، والصغرى 25.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 38، والصغرى 29.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37، والصغرى 24.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41، والصغرى 30.