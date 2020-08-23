أحمد فؤاد: سعيد باختيار "لا مخرج" للمنافسة في المهرجان التجريبي

عبر المخرج المسرحي أحمد فؤاد عن سعادته لاختيار مسرحية "لا مخرج – No Exit" للمنافسة ضمن مسابقات مهرجان المسرح التجريبي في دورته المقبلة.

وأوضح "فؤاد"، لـ"لوطن"، أن المسرحية شاركت في عدد من المهرجانات داخل مصر وخارجها وحازت على العديد من الجوائز، فقد عُرضت في مهرجان أيام المسرح المغاربي الدولي بالجزائر في عام 2018 وحصدت جائزة أفضل ممثلة وأفضل مخرج.

وشاركت المسرحية في مهرجان خريبكة الدولي للمسرح في المغرب عام 2019 وحصد جائزة أفضل مخرج وجائزة لجنة التحكيم الخاصة لفرقة صوفي للفنون الأدائية، وشاركت مسرحية "لا مخرج" بمهرجان الشباب المبدع في مصر عام 2015 وحصدت جائزة أفضل ممثل وجائزة لجنة التحكيم الخاصة لأفضل ممثلة.

ويواصل المخرج المسرحي أحمد فؤاد بروفات مسرحيته الجديدة "ديجا فو" في مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية، وقال "فؤاد"، لـ"الوطن"، إن المسرحية مأخوذة عن النص السويسري "إثبات العكس" لـ أوليفيرا شياتشياري ومن إعداده وإخراجه، ويشارك في بطولتها تامر نبيل أحمد السلكاوي، محمد يوسف، رحمة أحمد، بسمة ماهر.