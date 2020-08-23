"الإعلاميين": مسحات كورونا للأعضاء بأسعار مخفضة وخدمات طبية بالمنازل

أعلن الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، تعاقد النقابة مع عيادات ومعامل "سبيد"، لإجراء مسحة فيروس كورونا لأعضاء النقابة بـ1700جنيه بدلًا من 2800 جنيه، إضافة إلى تقديم خصم بنحو 60% على كافة التحاليل الأخرى، موضحًا أن هناك خصمًا أيضًا على العيادات الخاصة بجميع التخصصات الطبية يصل إلى 20٪.

وأوضحت النقابة، في بيان لها، اليوم، أن ذلك يأتي في إطار الجهود التي تبذلها "للارتقاء بمنظومة العلاج الخاص بالزملاء، للحفاظ على صحتهم هم وأسرهم".

كما أكد نقيب الإعلاميين أنه جاري تعاقد النقابة لأول مرة مع شركة "برادايس فور هيلز"، وتابع: تعد هذه الخدمة الأولى من نوعها، وهي خدمة طبية تقدم للزملاء في منازلهم، لتوفير أفضل وسائل الرعاية الصحية في كافة التخصصات، من خلال زيارات كل الاستشاريين والأخصائيين من كافة الأطباء المتخصصين للمنازل، مع إمكانية التواصل تليفونيًا لتقديم رعاية تمريضية على أعلى مستوى على مدار الساعة.

وأضاف "سعدة"، أن التعامل مع هذه المؤسسات الطبية والعلاجية يتم كما هو معهود على النقابة دائمًا بطريقة ميسرة بعيدًا عن البيروقراطية، على أن يتوجه العضو مباشرة إلى هذه الأماكن ببطاقة العضوية فقط، دون خطاب تحويل من الطبيب أو أي إجراءات تعاقدية أخرى.

ولفت إلى أن التعاقد يشمل العضو والزوج والزوجة والأبناء والأب والأم للزوجين، وبدون أي رسوم للاشتراك الطبي.