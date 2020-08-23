مجهول يلقي برضيع أسفل شجرة على طريق "مصر - أسيوط" الزراعي

تكثف أجهزة الأمن بالمنيا بإشراف اللواء محمود خليل، مساعد أول وزير الداخلية، جهودها لكشف غموض العثور على طفل حديث الولادة، تبين من تحريات المباحث أن مجهولا ألقى بالطفل فجر أمس الأول، وجار البحث عن والدته، وتحرر محضر وتولت النيابة التحقيق.

تلقى المقدم أحمد الصفتي، رئيس مباحث مركز ديرمواس، بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور علي مولود ملقى بالطريق الزراعي، وتبين من التحريات أن الطفل مولود منذ ساعات وتم العثور علية أسفل شجرة بالطريق الزراعي وتم وضعه بمستشفى ديرمواس العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.