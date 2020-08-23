رئيس التحرير

محمود مسلم

مجهول يلقي برضيع أسفل شجرة على طريق "مصر - أسيوط" الزراعي

كتب:

أحمد عبد اللطيف
07:20 م | الأحد 23 أغسطس 2020
صورة ارشيفية

صورة ارشيفية

تكثف أجهزة الأمن بالمنيا بإشراف اللواء محمود خليل، مساعد أول وزير الداخلية، جهودها لكشف غموض العثور على طفل حديث الولادة، تبين من تحريات المباحث أن مجهولا ألقى  بالطفل فجر أمس الأول، وجار البحث عن والدته، وتحرر محضر وتولت النيابة التحقيق. 

تلقى المقدم أحمد الصفتي، رئيس مباحث مركز ديرمواس، بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور علي مولود ملقى بالطريق الزراعي، وتبين من التحريات أن الطفل مولود منذ ساعات وتم العثور علية أسفل شجرة بالطريق الزراعي وتم وضعه بمستشفى ديرمواس العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.

اقرأ المزيد:

أمن المنيا يكثف جهوده لكشف غموض مقتل طالب جامعي علي يد "حلاق" بملوي

أمن الشرقية يكشف تفاصيل اختطاف دجال وموظف معاش في المنيا

أمن المنيا يضبط تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة بطاريات السيارات

شهيد الحب.. أمن المنيا يكشف ملابسات مقتل شيخ في أبو قرقاص

مدير أمن المنيا يعتمد حركة الضباط ورؤساء المباحث.. تعرف عليها