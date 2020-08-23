أول فيديو من حريق صلاح سالم.. الأمن يغلق الطريق

حصلت "الوطن" على أول فيديو لحريق أشجار حديقة الفسطاط الكائنة بمنطقة عين الصيرة بطريق صلاح سالم، وتبين أن الحريق شب بمخلفات الأشجار، مما أدى إلى اشتعال النيران والتي امتدت إلى الأشجار والنخيل وانتشرت بمسافة كيلو متر مربع.

ودفعت أجهزة الأمن والحماية المدنية في القاهرة بـ 8 سيارات إطفاء وجرى غلق الطريق وجاري محاولة السيطرة عليه.

وتقع الحديقة بالقرب من وحدة مرور عين الصيرة بدائرة مصر القديمة.