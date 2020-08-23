الاحتلال الإسرائيلي يستدعي أمين سر حركة فتح في العيسوية

سلمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، أمين سر حركة فتح في العيسوية ياسر درويش، استدعاء للتحقيق في معتقل المسكوبية بالقدس. والعيسوية تقع في شمالي شرق من البلدة القديمة للقدس المحتلة.

وقال شهود عيان، إن شرطة الاحتلال اقتحمت منزل درويش في حي العيسوية شمال القدس وعبثت بمحتوياته، وسلموا عائلته استدعاء له للتحقيق في المسكوبية، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الفلسطينية الرسمي "وفا".

وفي سياق آخر، أوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم، إن الأسرى القابعين في قسم رقم 1 في سجن الدامون، يعانون ظروفا اعتقالية قاسية وصعبة.

وأوضحت الهيئة، في بيان صحفي، أن الأسرى في هذا القسم "22 أسيرا"، يعانون من عدم وجود فتحات للتهوية في الغرف، ومن عدم دخول أشعة الشمس اليها.

وأضافت الهبئة الفلسطينية، أن الأسرى أشتكوا من الفراش المتسخ والقديمة، والأبراش الصدئة، ومن ساحة الفورة الضيقة للغاية.

وأفرجت سلطات الإحتلال الإسرائيلي، اليوم، عن الأسيرة آسيا سليمان محمد كعابنة "42 عاماً" من قرية دوما في مدينة نابلس، بعد أن أمضت 3 سنوات ونصف في الأسر.

وذكر مدير نادي الأسير الفلسطيني في جنين منتصر سمور أن الأسيرة كعابنة اعتقلت بتاريخ24 إبريل 2017 ، أثناء مرورها عبر حاجز قلنديا العسكري، شمال القدس المحتلة.