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1223 مسجدا تفتح أبوابها لصلاة الجمعة المقبلة بالقليوبية

كتب:

حسن صالح
09:01 م | الأحد 23 أغسطس 2020
مسجد ناصر ببنها

مسجد ناصر ببنها

قال الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، إنه سيتم افتتاح 1223 مسجدًا من أكبر المساجد بالمحافظة كمرحلة أولى لأداء صلاة الجمعة المقبلة، وفق ضوابط وإجراءات احترازية صارمة.

وتابع وكيل وزارة الأوقاف، أنه سيتواجد موظفون من مديرية الأوقاف أمام المساجد في صلاة جمعة لإرشاد المصلين بأماكن الجلوس الخاصة بهم، مشيرًا إلى أنه سيتم توجيه المصلين إلى أقرب مسجد لهم حال اكتمال المسجد.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف، أنه تم إبلاغ أئمة المساجد والعاملين بتعليمات وقرارات وزير الأوقاف، والخاصة بإجراءات عودة صلاة الجمعة، من حيث وقت الخطبة والصلاة واتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأكد "أبو السعود"، أنه سيتم توجيه المفتشين من مديرية الأوقاف على كافة المساجد، لمتابعة مدى تطبيق والتزام الجميع بالقرارات الصادرة من وزارة الأوقاف.

وأوضح أنه تم تخصيص غرفة عمليات بالمديرية لرصد كيفية أداء الصلاة بالمساجد، والتنبيه على مديرى الإدارات بتنفيذ تعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والتشديد على عدم السماح بحدوث أي نوع من أنواع المخالفات والتي قد تتسبب في إغلاق المسجد مرة أخرى.

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