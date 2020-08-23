1223 مسجدا تفتح أبوابها لصلاة الجمعة المقبلة بالقليوبية
كتب:
حسن صالح
09:01 م | الأحد 23 أغسطس 2020
مسجد ناصر ببنها
قال الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، إنه سيتم افتتاح 1223 مسجدًا من أكبر المساجد بالمحافظة كمرحلة أولى لأداء صلاة الجمعة المقبلة، وفق ضوابط وإجراءات احترازية صارمة.
وتابع وكيل وزارة الأوقاف، أنه سيتواجد موظفون من مديرية الأوقاف أمام المساجد في صلاة جمعة لإرشاد المصلين بأماكن الجلوس الخاصة بهم، مشيرًا إلى أنه سيتم توجيه المصلين إلى أقرب مسجد لهم حال اكتمال المسجد.
وأكد وكيل وزارة الأوقاف، أنه تم إبلاغ أئمة المساجد والعاملين بتعليمات وقرارات وزير الأوقاف، والخاصة بإجراءات عودة صلاة الجمعة، من حيث وقت الخطبة والصلاة واتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية.
وأكد "أبو السعود"، أنه سيتم توجيه المفتشين من مديرية الأوقاف على كافة المساجد، لمتابعة مدى تطبيق والتزام الجميع بالقرارات الصادرة من وزارة الأوقاف.
وأوضح أنه تم تخصيص غرفة عمليات بالمديرية لرصد كيفية أداء الصلاة بالمساجد، والتنبيه على مديرى الإدارات بتنفيذ تعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والتشديد على عدم السماح بحدوث أي نوع من أنواع المخالفات والتي قد تتسبب في إغلاق المسجد مرة أخرى.