فرنسا: المصابون بكورونا تحت الأربعين 4 أضعاف كبار السن

أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، أن وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" ينتشر بين الفرنسيين دون سن الأربعين بمعدل يتجاوز 4 أضعاف انتشاره بين كبار السن ما فوق 65 عاما.

وجاء ذلك في مقابلة مع صحيفة "جورنال دي ديمونش" الفرنسية، وحذر فيران، من أن الأضرار الناتجة عن العدوى في ازدياد بين المسنين والمصابين بالأمراض المزمنة ولكنه استبعد فرض إجراءات عزل عام شامل مجددا لمحاربة انتشار المرض، وفقا لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".

ورجح فيران، اتخاذ إجراءات محلية في ظل ازدياد حالات الإصابة في فرنسا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

وأعلنت السلطات في فرنسا، اليوم، تسجيل رقم قياسي في إصابات كورونا المستجد، فيما قال مسؤول رفيع المستوى إن وضع البلاد "محفوف بالمخاطر"، وفقا لما ذكرته قناة "السومرية" الإخبارية العراقية.

وذكرت وزارة الصحة الفرنسية، أنه تم تسجيل 4897 حالة إصابة جديدة بكورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفقا لما ذكرته وكالة "رويترز" للأنباء.

وهذه أكبر حصيلة يومية في فرنسا منذ نهاية عزل عام استمر شهرين لمكافحة الجائحة.

لكن الأرقام آخذت في التصاعد في الأونة الاخيرة، فقد سجلت فرنسا، الخميس الماضي، 4711، كما شهدت البلاد، الأسبوع الماضي، 18 ألف إصابة جديدة، في حصيلة أسبوعية هي الأكبر منذ أبريل الماضي.

وقال فيران، إن فرنسا "في موقف محفوف بالمخاطر. والعدد المرتفع لحالات الإصابة مؤخرا لا يعود فقط إلى العدد الكبير للاختبارات".

واستبعد وزير الصحة، مثل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ضرورة فرض إجراءات عزل عام شاملة مجددا لمحاربة انتشار المرض، وقال إن من الممكن اتخاذ إجراءات محلية في ظل ازدياد حالات الإصابة.

وأشارت الصحة الفرنسية، إلى أن إجمالي عدد حالات الوفاة جراء كورونا المستجد ارتفع حالة واحدة، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصبح 30513 حالة.