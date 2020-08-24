صاحب فرقة "الراقصة الطائرة": اتولدت لقيت جدي معلق عمتي من شعرها

قال جمال الزيني صاحب فرقة سيرك جامبو والتي من ضمن اعضائها"الراقصة الطائرة" إنه ورث هذه الفرقة أبًا عن جد.

وأضاف الزيني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة اللأولى بالتلفزيون المصري، "أنا اتولدت لقيت جدي معلق عمتي من شعرها أصلا" مؤكدًا أن لديه في الفرقة جميع المواهب ومروضي الحيوانات المفترسة والثعابين السامة.

وأشار إلى أن فرقته مثلت مصر في سوريا وسلطنة عمان وروسيا ورفع العلم المصري هناك، مشددًا على أن هذه العروض يتم تقديمها بعد تدريبات كبيرة ومكثفة.

وعلق "الزيني" على فيديو الراقصة الطائرة: "أنا ساعة ما شفت الفيديو اعتبره إهانة ليا لأن تلتين العالم يعرفوا جمال الزيني والتلت ميعرفوش وعلقوا بالخطأ والموضوع ده أهاني جدا".

وكشف الزيني أنه توجه لقسم الشرطة التابع له وتواصل مع المسؤولين في قسم الشرطة، لافتًا إلى أن الراقصة الطائرة ليست راقصة ولكنها فتاة تقدم عرضا، مشيرًا إلى أن اسمها ميادة ولقبها بسكوتة، مشددًا على أن هذا العرض لا يمثل أي خطورة على الفتاة نظرًا لأن لديها قوى خارقة وتم تدريبها عليه بشدة.