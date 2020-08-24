تفاصيل تطوير الدائري بـ7.4 مليار جنيه لرفع خدمة الطريق

قال الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنّ الوزارة تواصل العمل على تنفيذ مشروعات تطوير وتحديث القطاعات من أجل تقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، مشيرا إلى أنّ العمل يسير على قدم وساق للانتهاء من مشروع تطوير وصيانة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، موضحا أنّ الطريق يصل طوله إلى 106 كيلو مترات، وبتكلفة إجمالية 7.3 مليار جنيه.

وأضاف الوزير، لـ"الوطن"، أنّ أعمال تطوير الطريق الدائري تهدف لرفع مستوى خدمة الطريق، واستيعاب أحجام المرور الكبيرة وتقليل زمن الرحلة لمستخدمي الطريق وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات، وأنّ أعمال التطوير تشمل توسيع قطاعات الطريق الدائري كافة من 4 حارات و4 حارات في كل اتجاه ليكون 8 حارات في كل اتجاه في القطاعات التي تسمح بذلك، وفي القطاعات التي لا تسمح بذلك نتيجة زحف الكتل السكنية على الطريق، مثل قطاع "الأوتوستراد - المنيب"، حيث ستتم التوسعة إلى 7 حارات في كل اتجاه.

وفيما يتعلق بأعمال صيانة الطريق الدائري، أشار وزير النقل، إلى تنفيذ أعمال الصيانة العاجلة لكباري وأنفاق الطريق الدائري وأعمال تأمين سلامة المرور، وصيانة الحواجز الخرسانية والصيانة العاجلة للمداخل والمخارج، وتنفيذ أعمال صيانة دورية تشمل صيانة وتأمين شبكة الإنارة، ووضع تنظيم وآلية لإدارة مواقف السيارات أسفل الطريق الدائري بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات بما يسهل تنقل المواطنين.

وأكد ضرورة أن تتم أعمال نظافة الطريق وإزالة المخلفات على مدار الساعة، وإعادة تنظيم وضع الإعلانات على الطريق بما يحقق السلامة المرورية لمستخدمي الطريق ويحقق المظهر الحضاري الجيد.

يذكر أنّ الطريق الدائري هو طريق محيطي حول القاهرة الكبرى أنشئ لربط محافظات القاهرة الكبرى، وتخفيف التكدس المروري داخل القاهرة وضواحيها، حيث تصل الحركة المرورية عليه إلى أكثر من 100 ألف سيارة يوميا.

ويتكون الطريق من قوسين شرقي وغربي، ينتهي القوس الغربي عند محور المنصورية المتجه لمناطق اللبيني والمنصورية وطريق سقارة ومحور المريوطية المتجه يسارا لمناطق ميدان الرماية والسادس من أكتوبر وطريق الواحات وطريق (القاهرة - الإسكندرية) الصحراوي، ويمينا إلى القوس الشرقي المتجه لمناطق كرداسة، محور صفط اللبن، محور 26 يوليو، محور أحمد عرابي، القومية العربية، الوراق، القناطر الخيرية، طريق (شبرا الخيمة - الإسكندرية) الزراعي، بهتيم، طريق (مسطرد - الإسماعيلية) الزراعي، المرج، مؤسسة الزكاة، مدينة السلام، طريق الإسماعيلية الصحراوي، الهايكستب، المطار، طريق السويس، التجمع الأول، التجمع الخامس، طريق (القطامية - العين السخنة)، المعراج، زهراء المعادي، المقطم، طريق الأوتوستراد، طريق (المعادي - حلوان - الصف)، المنيب، البحر الأعظم وحتى يصل لمحور المريوطية ليتصل مع القوس الشرقي.

ويحيط بالطريق الدائري الأصغر، الطريق الدائري الأوسطي، ثم الطريق الدائري الإقليمي، لتمثل الثلاث طرق في النهاية 3 حلقات يحيط أكبرها بأصغرها تخلق محاور مرورية جديدة للقاهرة الكبرى والأقاليم من حولها.