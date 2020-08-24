البرهان: كل محاولات التفريق بين صفوف الجيش السوداني ستفشل

قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، الاثنين، إن هناك محاولات تهدف إلى التفريق بين صفوف الجيش، مؤكدا أن هذه المحاولات "ستفشل ولن يكتب لها النجاح إطلاقا".

وأضاف رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان في خطاب جماهيري في أم درمان، أن "تفكيك القوات المسلحة يضر بوحدة السودان"، مشددا على ضرورة التصدي لكل "المتربصين" بالشعب السوداني وجيشه، وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

وقال البرهان إن "هناك من يريد أن يسرق ثورة الشباب، ولن نسمح لأحد بأن يسرق جهد الشباب والثورة. الثورة صنعها كل الناس في السودان. لن نسمح باختطاف الثورة".

وأكد البرهان أن هدف الجيش ومجلس السيادة الانتقالي "تحقيق مطالب الثورة"، مشددا على المضي قدما من أجل تحقيق العدالة والحرية للشعب السوداني.

وجدد البرهان التأكيد على تحقيق السلام في كل مناطق السودان، مطالبا الفرقاء السياسيين والأحزاب بـ"فتح صفحة جديدة ومد أيديهم للسلام من أجل النهوض بالسودان".