"البريد" تدعو عمالها للمشاركة في الاستحقاقات الدستورية

دعت النقابة العامة للعاملين بالهيئة القومية للبريد برئاسة سعيد حسيب، جموع العاملين في هذا القطاع والبالغ عددهم 50 ألف موظف على مستوى الجمهورية، إلى ضرورة المشاركة الفعالة في كافة الاستحقاقات الدستورية كانتخابات "الشيوخ" و"النواب" و"المحليات"، وذلك من أجل إعادة بناء مؤسسات الدولة المصرية.

وقال حسيب في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، إن عمال هذا القطاع ضربوا أروع الأمثلة في المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ منذ أيام قليلة، كما أن لديهم الوعي الكامل بأهمية المشاركة فيما تبقى من استحقاقات "النواب" و"المحليات"، مؤكدا أن هذه الفئة هي جزءا لا يتجزأ من عمال مصر الأوفياء الذين ساندوا الدولة المصرية وقت الأزمات والتحديات التي هددتها خلال الـ10 سنوات السابقة، مفوضين وعن قناعة القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بإتخاذ ما يلزم من قرارات من شأنها حماية الأمن القومي في الداخل والخارج.

وأضاف أن النقابة العامة تتواصل بشكل يومي مع كافة المسؤولين المعنيين من أجل حقوق عمالها، وأبرزها الاجتماع مع د.شريف فاروق رئيس مجلس إدارة هيئة البريد، والذي نجح في تحديد العلاوة الدورية للعاملين، بالإضافة إلى الاتفاق على تحسين الوضع المالي والصحي للعاملين بالهيئة.