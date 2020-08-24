فرض حظر التجول بمدينة أمريكية بعد إطلاق الشرطة النار على رجل أسود
كتب:
وكالات
10:57 ص | الإثنين 24 أغسطس 2020
الشرطة الأمريكية
اندلعت احتجاجات في ولاية ويسكونسن الأمريكية عقب إطلاق الشرطة النار على رجل أسود ذكرت تقارير أنه لم يكن مسلحا الأمر الذي دفع السلطات إلى فرض حظر التجول في مدينة كينوشا.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن الرجل نقل إلى مستشفى مساء الأحد في حالة خطيرة بعدما أطلقت الشرطة النار عليه عدة مرات مما أسفر عن تجمع حشود في موقع الحادث، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز".
ووقع الحادث في الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي في كينوشا خلال تعامل الشرطة مع "حادث محلي".
ولم تقدم الشرطة تفاصيل بشأن سبب إطلاق النار لكنها قالت إن وزارة العدل في الولاية ستحقق في الواقعة.