اجتماع لـ"القضاء الأعلى" بعد تغيير تشكيله لدراسة عدد من الملفات

بدأ مجلس القضاء الأعلى، منذ قليل، اجتماعًا برئاسة المستشار عبدالله عمر شوضة، رئيس محكمة النقض، لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بشؤون القضاء والقرارات الإدارية المتعلقة بالندب والإعارة، وكذلك الاستعداد للعام القضائي الجديد الذي يبدأ مطلع أكتوبر المقبل.

وقالت مصادر قضائية، إنَّ الاجتماع من المقرر أن يناقش أيضًا الجزء الثاني للحركة القضائية.

ويعد هذا الاجتماع هو الأول عقب إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى، بعد انضمام المستشار محمد محمود عرابي لعضوية المجلس بصفته رئيسا لمحكمة استئناف طنطا، خلفا للمستشار لطفي حمدي أمين مسعود، رئيس محكمة استئناف طنطا، لبلوغه سن المعاش المحدد قانونا بـ 70 عامًا.

ووفقًا لقانون السلطة القضائية، فإنّ مجلس القضاء الأعلى يتكون من 7 أعضاء يرأسهم رئيس محكمة النقض، ويضم في عضويته أقدم نائبين لرئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم استئناف القاهرة والإسكندرية وطنطا، والنائب العام.

ووفقًا للتشكيل الجديد لمجلس القضاء الأعلى، فإن المستشار عبدالله شوضة سيكون رئيسا، ويضم المجلس في عضويته كل من المستشار فتحي المصري النائب الأول لرئيس محكمة النقض، والمستشار فتحي حنضل النائب الثاني لرئيس محكمة النقض، المستشار حمادة الصاوي النائب العام، المستشار عيد عبدالغني سويلم رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار عبده أحمد عطية الأودن رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، والمستشار محمد محمود عرابي رئيس محكمة استئناف طنطا.