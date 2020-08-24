"عزت": المنطقة الصناعية بالفيوم تضم 282 مصنعا لاستيعاب العمالة الكبيرة

قال المهندس أيمن عزت، المشرف على المنطقة الصناعية بالفيوم، إن المنطقة تضم صناعة الزجاج والكرتون والبلاستيك، والصناعات الغذائية هي الأبرز في المنطقة الصناعية، لافتا إلى أن الفيوم بها كم عمالة كبير جدا، لذلك قمنا بفتح المدينة لتستوعب أبناء محافظة الفيوم.

وأضاف "عزت"، خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية أسماء مصطفى، أن عدد المصانع الموجودة في المنطقة الصناعية 282 مصنعا، منوها إلى أنه تم استغلال 500 فدان من المساحة المخصصة.

وأشار إلى أن باقي المساحة من 1150 فدان مبان وطرق خدمية على مستوى المنطقة الصناعية، مؤكدا أنها منطقة مميزة على الطريق الرئيسي وأنشأت عام 1997 على مساحة 1150 فدانا على مرحلتين.