القبض على لصوص سيارات بالقاهرة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بإشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، من ضبط تشكيل عصابى، تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقة السيارات، وأمر اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة بإحالتهم للنيابة للتحقيق.

تلقى قسم مكافحة جرائم سرقات السيارات بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من ربة منزل، بسرقة سيارتها وقيام مجهول بوضع ملصق بمدخل العقار محل سكنها مدون به رقم هاتف محمول، لمساومتها على دفع مبلغ مالى نظير إعادة السيارة، ومن خلال البحث وإجراء التحريات تم تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج "له معلومات جنائية".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته هاتف محمول بداخله شريحة بذات رقم الهاتف المدون على الملصق المشار إليه، وبمواجهته اعترف بسرقة السيارة بأسلوب "المفتاح المصطنع" ومساومة المجنى عليها على النحو المشار إليه، بالاشتراك مع صاحب مكتب مقاولات- عاطل "لهما معلومات جنائية" حيث تم ضبطهما أثناء استقلالهما سيارة ملك وقيادة أحدهما وعثر بحوزة أحدهما على بطاقتى رقم قومى ورخصتى قيادة باسم أحد الأشخاص "مزورين".

وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" باستخدام السيارة المضبوطة ومساومة مالكيها على إعادتها مقابل مبالغ مالية وأقروا بارتكاب 6 حوادث سرقة سيارات بذات الأسلوب.

تم بإرشادهما ضبط 4 سيارات من المستولى عليها بمكان إخفائهم داخل مخزن "مستأجر" بدائرة قسم شرطة المرج، كما تم بإرشادهم ضبط أجزاء خاصة بسيارة أخرى مستولى عليها حيث أقروا ببيع الهيكل الخاص بها لأحد تجار الخردة "جار تحديده وضبطه".

وبسؤال المتهم الذى ضُبط بحوزته بطاقتى الرقم القومى والتراخيص أقر بتحصله عليهم من أحد الأشخاص "جار تحديده وضبطه" لتسليمها لآخر صاحب شركة استيراد وتصدير "له معلومات جنائية" تم ضبطه وأقر بطلبه اصطناع الأوراق المشار إليها لصالحه "مُثبت بها صورته" خشية ضبطه فى أحكام قضائية صادرة ضده.