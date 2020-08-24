براءة مسؤول سابق بالشباب والرياضة بقنا وآخرين من التسبب في هدم سور 

قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، ببراءة مهندسة منشآت وتجهيزات بمديرية الشباب والرياضة بقنا، وآخرى بمديرية الإسكان والمرافق بقنا، ومدير مديرية الشباب والرياضة سابقًا بقنا، من تهم الإهمال في الإشراف على إنشاء سُوَر ما أدى إلى تهدم بعض أجزاؤه وميله، وإهدار مبلغ 168 ألف و534 جنيه تكلفته.

ونسبت النيابة الإدارية للمحالة الأولى والثانية، أهملتا عام 2012، الإشراف علي تنفيذ عملية إنشاء سور مركز شباب كوم الضبع بنقادة، ما أدى إلى عدم مطابقته للمواصفات الفنية وحدوث ميول بالسور وتهدم بعض أجزاءه، ووقعتا على محضر إثبات الحالة عام 2013، والمرفق بالأوراق بأنه لا مانع من الاستلام النهائي، رغم عدم مطابقة السور للمواصفات الفنية، ما ترتب عليه إهدار مبلغ 168534.6 جنيه قيمة إنشاء هذا السور.

ونسبت للمحال الثالث، تقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية عام 2012، حيال اعتراض رئيس مجلس إدارة مركز شباب كوم الضبع، وذلك بعدم تشكيل لجنة فنية من غير الأعضاء المشرفين على العملية، للتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية المطلوبة، ووافق على الاستلام النهائي، رغم ذلك مما ترتب عليه إهدار مبلغ 168 ألف و534 جنيه.

وتبين للمحكمة، إن "حدوث ميول بالسور وتهدم بعض أجزاءه"، لا يمكن الجزم بأنه كان راجعا إلى أهمال المحالتان في الإشراف على عملية إنشاء السور، بقدر ما كان رجعا إلى المواصفات الفنية التي تم على أساسها طرح العملية للتعاقد، والتي وردت في كراسة الشروط والمواصفات، وعلى أساسها تم الطرح، ولم تكن تتفق وطبيعة الأرض التي جرى عليها التنفيذ، كما كان راجعا إلى اعتداء الأهالي على السور وتسببهم فى هدم بعض أجزاءه.

وبذلك فقد تضافرت وتداخلت الأسباب التى أدت إلى إحداث واقعة الهدم الجزئي للسور، وحدوث بعض الميول فيه، الأمر الذى من شأنه أن يلقى ظلالا من الشك، حول مدى تأثير إشراف المحالتان على تنفيذ الأعمال فيما حدث للسور، لتصبح المخالفة المنسوبة إليهما، غير ثابتة فى حقهما على وجه القطع واليقين، بما يتعين معه القضاء ببراءتهما من ارتكاب هذه المخالفة.

أما عن التلفيات التي لحقت بالسور، فقد أكدت اللجنة على أنها كانت نتيجة تعدي المواطنين على السور الخاص بمركز الشباب، سواء بالتكسير أو القيام بعمل فتحات به، وإلقاء القمامة والأتربة.