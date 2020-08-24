المحافظ: الانتهاء من تطوير موقف ميدان الجيزة خلال أيام 

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة المراحل النهائية لأعمال تطوير موقف سيارات السرفيس بميدان الجيزة، والذي من المقرر الانتهاء منها نهاية الشهر الحالي، بتكلفة إجمالية حوالي 30 مليون جنيه.

وأكد المحافظ أن أعمال التطوير شملت على تنسيق الموقف بشكل حضاري ودعمه بالمظلات ومقاعد الانتظار للمواطنين والاعلانات واللوحات الارشادية، وتركيب بوابات الكترونية بالمداخل والمخارج لتحصيل الكارتة من السيارات، وذلك لإحكام السيطرة على الايرادات المحصلة دون تدخل عنصر بشري بها، مضيفاً أنه جرى إنشاء نظام مراقبة بالكاميرات وشبكة كهرباء وإضاءة حديثة ودعمة بوسائل الأمان اللازمة وكافيتريات.

وأشار محافظ الجيزة إلى أنه سيجري تدعيم الموقف بخدمات أمنية علي مدار اليوم لمنع مظاهر البلطجة والظواهر السلبية، مجددًا وإحكام السيطرة عليها، مشدداً على القيام بجولات ميدانية مفاجئة، للوقوف علي مدى التزام العمل بالمواقف.

تصريحات المحافظ جاءت خلال تفقده انتظام العمل بالمشروعات التنموية، حيث شدد المحافظ على ضرورة تكثيف الحملات على المواقف العشوائية الموجودة بالطرق العامة والطريق الدائري والشوارع، للقضاء على تلك الظاهرة لما لها من تأثير علي الحركة المرورية، ولعدم السماح بتحويل الشوارع إلى جراجات لانتظار السيارات، موجهاً بالاستمرار في فتح الجراجات المغلقة، مشيرًا إلى أنه سيجري مضاعفة عقوبات غسيل السيارات في الشوارع، وعلى أعمال الصيانة الدورية المتضمنة غيار الزيوت والتشحيم لما تسببه من إتلاف للأسفلت.

وحرص المحافظ على الاستماع إلى سائقى السرفيس داخل الموقف للاطلاع على أرائهم في أعمال التطوير وأي معوقات تواجههم، مشدداً على ضرورة الحفاظ على الأعمال التي تمت في الموقف وعدم غسل السيارات، واتلاف الرصيف والالتزام بخطوط السير والتعريفات المحددة وعدم الانتظار الخاطئ خارج الموقف لعدم إعاقة الحركة المرورية.

وجه مدير مديرية الإسكان بسرعه الانتهاء من معدلات تنفيذ إنشاء موقف المريوطية الجاري إنشائه بطول 200 م، لسرعة إنجاز المشروع في الوقت المحدد له، ليسهم في تحقيق انسياب للحركة المرورية بالمنطقة، بالإضافة إلى أنه يخدم قطاع كبير من المواطنين.