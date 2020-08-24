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"تأخر في تصليح الموتوسيكل" التفاصيل الكاملة لمقتل ميكانيكي

كتب:

أحمد عبد اللطيف
03:22 م | الإثنين 24 أغسطس 2020
صورة ارشيفية

صورة ارشيفية

"أتاخر في تصليح الموتوسيكل، ضربته بمفك برقبته، وخبطت دماغه في الرصيف".. اعترف صاحب محل تأجير موتوسيكلات بالإسكندرية، بتفاصيل قتل ميكانيكي، أمام قاضي المعارضات بمحكمة جنايات الإسكندرية، وأضاف المتهم أن الضحية رفض إصلاح الدراجة البخارية ملكه، فنشبت مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، وانتهت بمقتله وتم نقل المجني عليه إلى المستشفى الميري الجامعي لتلقي العلاج، ولفظ أنفاسه الأخيرة لإصابته بتهشم في الجمجمة ونزيف حاد في المخ، ومصاب بجرح في الرقبة، وقرر القاضي تجديد حبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء سامى غنيم مدير أمن الإسكندرية، بلاغا من قسم شرطة الدخيلة بوجود مشاجرة في منطقة الدخيلة الجبل بين "م.م.ر" 31 سنة صاحب محل تأجير موتوسيكلات، و"م.ج" 45 سنة ميكانيكي موتوسيكلات، وسبب المشاجرة هو تأخر الميكانيكي عن إصلاح موتوسيكل في يوم الوقفة بسبب فيلتر بنزين بمبلغ 62 جنيها، ونشبت مشاجرة بين الطرفين، وقام صاحب محل تأجير الموتسيكلات بضرب المجنى عليه بحديدة على رأسه، فسقط مغشيا عليه وتم إبلاغ الشرطة والإسعاف، ونقل المجنى عليه لتلقى العلاج، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة بالرعاية المركزة  تم ضبط المتهم وتحرر محضر وتولت النيابة التحقيق.

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