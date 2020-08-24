عامل وصديقه وراء سرقة نجل الإعلامية سهير شلبي

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث القاهرة بإشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، التفاصيل الكاملة لسرقة فيلا نجل الإعلامية سهير شلبي، وتبين من التحريات أن عاملا وصديقه وراء الجريمة، وأنهما رصدا الفيلا لعدة أيام قبل سرقتها فجر أمس الأول، ثم قاما بكسر الباب واستوليا على كمية من المشغولات الذهبية، وأجهزة إلكترونية.

وأوضحت التحريات أن المتهمين من محافظة الجيزة وتوجها بالمجوهرات إلى منطقة الطالبية لبيع المسروقات، وتم ضبطهما بالتنسيق مع مباحث الجيزة.

كان اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية لأمن القاهرة، تلقى إخطارا من نجل الإعلامية سهير شلبي يفيد بقيام مجهولين بسرقة الفيلا الخاصة به بدائرة قسم التجمع الخامس، وانتقل فريق من ضباط المباحث، وتبين أن المتهمين رصدتهما كاميرات المراقبة أثناء دخولهما الفيلا، تم ضبطهما خلال 24 ساعة وتحرر محضر وتولت النيابة التحقيق.