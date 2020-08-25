في أغاني "الهضبة" حضور دائم لأبنائه وزوجاته وأحبائه: آخرها أماكن السهر

"في أماكن السهر.. أنا قمري طلع واتشهر، والناس يقلقوا لو ظهر بيغطي ع الحلوين"، بهذه الكلمات غازل عمرو دياب، الفنانة دينا الشربيني، خلال ظهورها معه للمرة الأول كـ"موديل" في فيديو كليب "أماكن السهر" الذي طرُح بالأمس بعد الانتهاء من تصويره بالساحل الشمالي.

أغنية "أماكن السهر" من كلمات تامر حسين، لحن عزيز الشافعي، وتوزيع أسامة الهندي، والكليب من إخراج أحمد النجار.

"ع البحر إن مشي الموج يهدى ويختشي.. الموج يزعل لو مشي له حبايب بالملايين، ده حبيبي لو نزل ع الأرض في ناس تعتزل"، ظهر عمرو دياب في الكليب بإطلالة صيفية وسط أجواء مبهجة، بصحبة الفنانة دينا الشربيني، التي كان يغازلها بـ "الكليب" وقيامه بحملها على ظهره أكثر من مرة، "والناس يقلقوا لو ظهر بيغطي ع الحلوين.. يشاور للسما ده جمال محتاج ترجمة، مين شاف كده لا معلمه خليك فى مكانك فوق، ده في أي مكان في عيون باصين حواليه".

سبق وظهر مع عمرو دياب، زوجته الأولى الفنانة شيرين رضا، خلال فيديو كليب، المرة الأولى قبل زواجهما عام 1987 من خلال كليب أغنية "عيني منك"، كلمات مجدي النجار، ألحان عمرو دياب "عيني عيني منك والله والله عيني منك.. يا سكر نبات نصي الحلو إنتي.. إنتي يا حبيبتي يا أحلى البنات".

"إيه أخرتها معاكي حب وحبناكي، صبر صبرنا سنين.. عشق عشقت عينيكي، غيرة وغيرت عليكي وبرضه مش عاجبين"، وخلال الكليب ظهرت شيرين رضا، في بداية شبابها بصحبة عمرو دياب، الذي تزوجها بعد عامين من لقائهما الفني.

"متخافيش أنا مش ناسيكي.. متخافيش لو مين ناداني، مش هعيش من غير عينيكي، مش هعيش مع حب تاني، دا قدري ومكتوبي إنتي وعشقي ومحبوبي إنتي"، للمرة الثانية ظهرت شيرين رضا مع عمرو دياب بعد زواجهما، من خلال فيديو كليب "متخافيش"، كلمات مجدي النجار، ألحان عمرو دياب، "مهما أشوف في الكون ملايكة.. مش هكون غير بس ليكي، مستحيل أنا أتوه في سكة فيها في الأخر عينيكي"، وأثمر زواجهما عن إنجاب ابنتهما نور، ثم وقع الانفصال بينهما.

"عشت عمري قبل منك يوم.. وأما جيت لي تاني عشته كله في يوم"، ومن خلال فيديو كليب أغنية "عودوني"، كلمات عبدالمنعم طه، وألحان عمرو طنطاوي، وتوزيع حميد الشاعري، ظهرت زينة عاشور، الزوجة الثانية للفنان عمرو دياب وأم أولاده "جنا، كنزي، عبدالله"، ولكن ليس كـ"موديل" ولكن باعتبارها مخرجًا فنيًا وتم كتابة اسمها على تيتر الكليب "عودوني عليك أحبك عودوني.. عودوني وعلموني هواك، قلب واحد اللي حاسس بيك هو قلب العاشق اللي دايب فيك".

"أجمل عيون في الكون أنا شفتها.. الله عليك الله على سحرها، عيونك معايا، عيونك كفاية تنور ليالي، حبيبي يا نور العين"، بهذه الكلمات تغنى عمرو دياب بأغنية "نور العين" لابنته نور، من كلمات أحمد شتا، وألحان ناصر المزدواي، "قلبك نداني وقال بتحبني.. الله عليك الله طمنتني، معاك البدايو وكل الحكاية، معاك للنهاية.. حبيبي يا نور العين".

"ده اللي كان نفسي فيه.. لو تيجي صدفة تجمعني بيه، فرصة عمري أضيعها ليه"، من خلال فيديو كليب "وياه" كلمات تامر حسين، ألحان عمرو مصطفى، ظهر عبدالله، نجل عمرو دياب وهو طفلًا لم يتجاوز السنوات العشر من عمره، من خلال الكليب، "وياه.. الحياة هتحلى و أنا معاه، هو ده اللي أنا بتمناه و اللي عيني شيفاه..إحساس، إنه أحلى و أغلى الناس".

"يا كنزي وكل ما ليا.. حياة قلبي ونورعيني"، تغنى عمرو دياب وتغزل في جمال ابنته كنزي، من خلال أغنية تحمل اسمها، كلمات محمد رفاعي، وألحان رشيدة الحارس، "جمال الدنيا في عنيا عشقته ولما كلمني بحنية نده ليا بقولة آه تجنني حبيبي معاه حياتي وكل أحلامي".

"جانا.. جانا، جانا، يا أغلى ما ليا، جانا، جانا يا روحي أنا"، وحرص عمرو دياب على الغناء لابنته جانا، بأغنية تحمل نفس اسمها، كلمات شادي نور، وألحان بلال سرور "بالترتيب كده أحلى ما فيها.. برائتها ضحكتها عينيها، بتزيد حيرتي وخوفي عليها، كل ما أشوفها تكون أحلى".