تنفيذ إخلاء عقار آيل للسقوط في ميت غمر بالدقهلية

أعلنت رئاسة مركز ومدينة ميت غمر، بمحافظة الدقهلية، اليوم، عن تنفيذ قرار إخلاء إداري لعقار بشارع الليثي بناحية ميت غمر بغرض تنفيذ قرار الإزالة رقم 107 لسنة 2016 الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط والمؤيد بقرار لجنة التظلمات رقم 9 لسنة 2017.

خرجت حملة تنفيذا لتعليمات العميد أ . ح مهندس عمرو فكري، رئيس مركز ومدينة ميت غمر وحضور كل من صلاح بكر، نائب رئيس المركز ، والعميد حسام حوسه، مأمور قسم شرطة ميت غمر، وهاني مسعد ، وكيل إدارة الشئون القانونية برئاسة المركز، ووليد برق، بإدارة الشئون القانونية ومسئول المخازن ومسئول الإدارة الهندسية.

وتمكنت الحملة من تنفيذ قرار الإخلاء الإداري، وقطع المرافق عن العقار بمعرفة مندوب عن شركة الكهرباء وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وقوة من قسم شرطة ميت غمر.