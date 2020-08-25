حظك اليوم الثلاثاء 25-8-2020 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

يعرف عن مولود برج الثور أنّه وفي جدًا لأصدقائه، ويضحي من أجلهم، ويشاركهم أفراحهم وأحزانهم دائمًا.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

تنصحك الأفلاك بأن تتخلى اليوم عن رغبتك في فرض رأيك على من حولك.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا لا تتجاهل حقوق شريك حياتك كي يحترم حقوقك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان هشام ماجد، ويوافق تاريخ ميلاده 26 أبريل.