التحقيقات: مدير إسكان "باب الشعرية" تقاضى 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة

أمرت الجهات المختصة بحبس مدير التسكين بحي باب الشعرية، ومقاول بناء، على ذمة إتهامهما بتقاضي مبلغ 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكة إحدى المباني، الذي تقرر إزالتها ضمن مشروع تطوير العشوائيات بحي منشية ناصر.

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين تقاضيا رشوة 100 ألف جنيه، نظير قيام الأول بإدراج مالكة أحد المباني، المقرر إزالتها، ضمن كشوف حصر التسكين من مستحقي وحدات سكنية بديلة.

وأوضحت التحقيقات، أن المتهم استغل سابقة عمله، كمدير سابق لتسكين حي منشية ناصر، واستعان ببعض معارفه ومن العاملين بنطاق الحي، للإيقاع بضحاياه الراغبين في الحصول على وحدات سكنية بديلة.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية، أعلنت أنها تمكنت من القبض على مدير التسكين بحي باب الشعرية، وآخر يعمل مقاول بناء، حال تقاضيهما مبلغ 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكة إحدى المباني، الذي تقرر إزالتها ضمن مشروع تطوير العشوائيات بحي منشية ناصر.