الدقهلية تضع اللمسات الأخيرة لشارع 306.. والمحافظ: 82 مشروعا صغيرا

تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم، الأعمال الجارية والمتعلقة بالاستعدادات النهائية لتسليم وحدات مشروع 306 للشباب والشابات أبناء المحافظة الذين فازوا في القرعة العلنية على وحدات المشروع بمدينه المنصورة.

ووجه المحافظ للقائمين على العمل سرعة الانتهاء من الأعمال الجاري تنفيذها مع الالتزام بالجودة المطلوبة باعتبار أن هذا المشروع يعد واجهة حضارية وإضافة جديدة غير مسبوقة موضحا أن الهدف من المشروع هو إتاحة فرص العمل الحر الكريمة لأبناء المحافظة من خلال مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.

وقال مختار إن المشروع عبارة عن عدد 82 " مشروع صغير"، ومجمع وحدات لبيع وتقديم الأغذية والمشروبات والحرف اليدوية والتراثية بشكل حضاري متميز، يليق بالمحافظة وعاصمتها مدينه المنصورة وجاء تنفيذه يأتي في إطار خطة طموحة لخلق فرص عمل كريمة للشباب بأنحاء المحافظة.

وأضاف أن المشروع يحول الشارع لساحة استثمارية وحيوية ويحافظ على المظهر الحضاري من خلال التصميمات الحديثة الراقية، مؤكدا أن الدولة والمحافظة بكامل أجهزتها لا تدخر جهدا لفتح آفاق جديدة للعمل والاستثمار بما يخلق فرص عمل لائقة للشباب بمختلف أنحاء المحافظة.

يذكر أن المشروع يقع داخل حديقتين بشارع الجيش، احدهما بنطاق حي غرب ، والأخر بنطاق حي شرق بالمنصورة ويضم دورات مياه لائقة واماكن انتظار وممشي للمترددين، وفاز في القرعة التي أجرتها المحافظة 82 متقدم منهم 7 من الحالات الإنسانية وذوى الإعاقة من إجمالي 104 متقدمين على وحدات المشروع في نطاق شرق وغرب المنصورة .