هبة عبدالحميد: مبيعاتي من التين زادت بسبب شهرتي على فيسبوك

قالت الطالبة هبة عبدالحميد بائعة التين، التي انتشرت قصة كفاحها على السوشيال ميديا، بسبب عملها اليومي المتواصل كبائعة تين صباحا، ومساعدة بأحد عيادات العلاج الطبيعي مساءً، ورغبتها في احتراف الغناء، إن مبيعاتها من التين الشوكي زادت، بعدما نالت شهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، عبر شاشة "صدى البلد": "من بعد ما بقيت تريند على فيس بوك، الزباين بدأت تعرفني، الصبح ببيع التين الشوكي، وبعد العصر بشتغل في عيادة من الساعة الخامسة حتى العاشرة".

وتابعت، أنها تبيع التين الشوكي في عطلتها حتى تستطيع مذاكرة دروسها في أكاديمية الطيران، حيث تذهب إلى الأكاديمية 3 أيام أسبوعيًا، لافتةً إلى أن رئيس الأكاديمية وعدها بمنحها درع من الأكاديمية وشهادة تقدير، كما سيعفيها من المصروفات الدراسية.

وأردفت، أن مقابلة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة كانت من طريق المصادفة، حيث أنها تفاجأت بهذا الأمر، مشيرةً إلى أنها قد تعمل مدربة للسباحة، أو في إحدى شركات الطيران بعد التخرج.

واستقبلت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، الطالبة هبة عبدالحميد، التي انتشرت قصة كفاحها على السوشيال ميديا بسبب عملها اليومي المتواصل كبائعة تين صباحا، ومساعدة بإحدى عيادات العلاج الطبيعي مساءً، وإصرارها على تحقيق حلمها باستكمال دراستها واحتراف الغناء.