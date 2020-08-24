رئيس التحرير

محمود مسلم

المجلس الأعلى للقبائل الليبية يعلن تأييده لوقف إطلاق النار

كتب:

أ ش أ
09:00 م | الإثنين 24 أغسطس 2020
المجلس الأعلى للقبائل الليبية

المجلس الأعلى للقبائل الليبية

أعلن المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية، اليوم الاثنين، تأييده لوقف إطلاق النار وحقن الدماء، وبحث آلية استئناف إنتاج النفط بالصورة التي تراعي متابعة عوائد النفط ويتوافر فيها (الشفافية، والتوزيع العادل) وعدم وصولها لـ"المليشيات الإرهابية".

وأكد المجلس، في بيان أوردته بوابة إفريقيا الإخبارية، دعمه لأي مبادرة لحل الأزمة الليبية بما يضمن وقف التدخلات الخارجية في الشأن الليبي، وإعادة تشكيل المجلس الرئاسي من رئيس ونائبين وتشكيل حكومة كفاءات وطنية، ورفض المجلس لما طرح بشأن إقامة منطقة منزوعة السلاح تفرض من الخارج وتنقص من السيادة الليبية.

وأضاف أن الحل "ليبي - ليبي" يقوم على قناعات الليبيين ببناء دولتهم وبخطوات لبناء الثقة بإطلاق سراح المعتقلين والأسرى تفكيك المليشيات والبدء في عملية حوار، يشارك فيه جميع الأطراف بدون إقصاء أو تهميش.

وشدد المجلس الأعلى للقبائل على قرارته السابقة بدعمه الصريح والثابت للقوات المسلحة العربية الليبية في بسط سيطرتها على البلاد، وحماية مقدرات الشعب الليبي وبأنها خط أحمر غير قابل للتفاوض أو المساومة.

اقرأ المزيد:

مرتزقة أردوغان في ليبيا ينقلبون عليه ويتهمونه بالخداع والكذب

الأمم المتحدة تدعو لحماية المتظاهرين السلميين في ليبيا

ليبيا: «عند ستيفانى» الخبر اليقين!

سلام ليبيا وغاز تركيا!