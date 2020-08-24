الشركة المنتجة لـ"قبل الأربعين" تطرح البوستر التشويقي الثاني للفيلم

طرحت شركة بروماكس للإنتاج والتوزيع السينمائي البوستر الدعائي الثاني لفيلم "قبل الأربعين" المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة في دور العرض.

فيلم "قبل الأربعين"، بطولة كل من داليا مصطفى، بسمة، هالة فاخر، إيهاب فهمي، أحمد جمال سعيد، محمد علي رزق، وهو من إنتاج بروماكس.

وتدور أحداث فيلم "قبل الأربعين"، في جو من الإثارة والتشويق والرعب النفسي، على مخاوف الشخصيات، وعدم الاستقرار العاطفي.

وكشف الفنان محمد علي رزق في وقت سابق عن دوره في فيلم "قبل الأربعين"، معلنا بداية تصوير مشاهده، وعلق عبر حسابه بفيس بوك، على صورة له من كواليس الفيلم، قائلا: بسم الله "شيخ معتصم"، بداية تصوير فيلم "قبل الأربعين"، إنتاج شركة بروماكس للإنتاج والتوزيع السينمائي، قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان، ومن إخراج معتز حسام.