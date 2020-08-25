محافظ دمياط تفتتح مدرسة العنانية الابتدائية بـ10 ملايين جنيه

افتتحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أمس الاثنين، مدرسة العنانية الابتدائية رقم 2 التابعة لإدارة دمياط التعليمية، بعد إتمام أعمال الإحلال الكلى لها وذلك بتكلفة بلغت 10 ملايين و742 ألفا و93 جنيها.

وقامت المحافظ خلال الافتتاح الذى جاء بحضور اللواء جمال عبدالرشيد السكرتير العام المساعد، وعادل عثمان مدير مديرية التربية والتعليم والمهندسة جيهان حسين مدير عام هيئة الأبنية التعليمية وحازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، بتفقد مبنى المدرسة بما يتضمنه من طابق أرضى وأربعة طوابق علوية بإجمالى 24 فصلا دراسيا مجهزة وفقاً لأعلى المعايير الخاصة بإنشاء المنشآت التعليمية.

وأوضحت محافظ دمياط فى تصريح لها اليوم، أن المحافظة وكل الأجهزة المعنية يعملون وفقاً لخطة محددة للنهوض بالعملية التعليمية وتقليل الكثافة الطلابية بالفصول، منوهة بأن دمياط من أولى المحافظات التى حققت معدلات عالية فى تنفيذ محاور تلك الخطة، حيث تم إتمام أعمال الإحلال الكلى و الجزئى والإنشاء الجديد لما يقرب من 56 مدرسة بمراكز ومدن المحافظة وذلك خلال العامين الماضيين.