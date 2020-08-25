عزومة "سي فود" لمنتخب مصر لليد بفندق الإقامة بالغردقة

لبى منتخب مصر لكرة اليد دعوة فندق الإقامة بمعسكر الغردقة بدعوة اللاعبين والجهاز الفني والإداري على العشاء بمطعم خاص بالمأكولات البحرية داخل الفندق السياحي بمدينة الغردقة.

تناول أفراد المنتخب اللاعبين والجهاز الفني والإداري والمدرب الإسباني وأسرته السي فود والمأكولات البحرية على أنغام الموسيقى تلبية لدعوة كامل أبو علي رجل الأعمال ورئيس جميعة الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر.

وأثنى الجهاز الفني واللاعبون على دعوة العشاء على أنغام الموسيقى مقدمين الشكر لرجل الأعمال كامل أبو علي والذي وعد بمفاجأة للمنتخب المصري في حالة الحصول على كأس العالم لليد في البطولة المقامة بمصر خلال شهر يناير 2021.

من جانبه قال محمد عيد أحد مسؤولي الفندق الرياضي بالغردقة ومنسق معسكر المنتخب المصري في حديثه اليوم الإثنين لـ"الوطن"، إن المدير الفني الإسباني للمنتخب المصري أثنى على مقر إقامة المعسكر التدريبي كما أشاد بمدينة الغردقة وجوها المطمئن والإجراءات الصحية المتبعة لافتاً إلى أنه وجه رسالة للشعب الإسباني لزيارة الغردقة.

جدير بالذكر وصل منتخب مصر لكرة اليد إلى مدينة الغردقة في مطلع الأسبوع الماضي بمقر المعسكر بالفندق السياحي الرياضي الوحيد في مصر وأفريقيا، ومن المقرر أن يستمر المعسكر لمدة ستة أسابيع.

كما أدى منتخب مصر الآول لكرة اليد تدريبات شاقة بصالة الجيم على فترتين صباحية ومسائية كما أجرى زيارة ترفيهية لأحد الشواطئ الخاصة.