ربيع: نجحنا في استرداد تكلفة حفر القناة الجديدة بعد 4 أشهر من افتتاحها

كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، تفاصيل اجتماعه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالأمس، فذكر أن الرئيس اطمأن على معدلات سير السفن بالقناة، موضحًا أن قيمة مرور السفينة الكبيرة عبر قناة السويس في المرة الواحدة مليون دولار، كما أن قناة السويس تسمح بمرور 26 ألف حاوية على متن سفينة واحدة بفضل القناة الجديدة.

وأضاف "ربيع"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامي خالد أبو بكر، الذي يُعرض على شاشة "أون إي"، أنه يتم العمل على استكمال تطوير 16 محطة مراقبة بقناة السويس بنهاية سبتمبر المقبل، مؤكدًا أن إيرادات قناة السويس ارتفعت إلى 27 مليارا و200 مليون دولار بعد الافتتاح بخمس سنوات.

وأشار رئيس هيئة قناة السويس، إلى أن عدد السفن التي مرت من قناة السويس منذ شهر يناير الماضي تبلغ عددها 12 ألف سفينة، وهو معدل أعلى من الفترة المماثلة خلال العام الماضي، كما أن عدد السفن التي تمر من القناة وصل إلى 86 ألف سفينة قبل افتتاح قناة السويس بخمس سنوات، وفي المقابل ارتفع العدد إلى 90 ألف سفينة بعد الافتتاح.

وتابع: "نجحنا في استرداد تكلفة حفر قناة السويس الجديدة بعد 4 أشهر فقط من افتتاحها".

وأوضح أن المجلس البحري البلطيقي الدولي، وهو الأكبر في العالم، أصدر تقريرًا، أشاد فيه بقناة السويس وبسياستها التسويقية خلال أزمة فيروس كورونا المستجد، قائلًا: "لولا قناة السويس الجديدة لما حققت القناة هذه الإشادة".