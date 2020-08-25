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مطار القاهرة يستقبل 152 رحلة طيران لنقل 16014 راكبا اليوم

كتب:

أيمن حمزة
10:23 ص | الثلاثاء 25 أغسطس 2020
مطار القاهرة يستقبل اليوم 152رحلة طيران دولية تقل على متنها 16014

مطار القاهرة يستقبل اليوم 152رحلة طيران دولية تقل على متنها 16014

يسيّر مطار القاهرة الدولي الثلاثاء، 152 رحلة طيران دولية لعدة وجهات، بعدد ركاب 16014 من جنسيات مختلفة.

وأوضحت المصادر أنّ رحلات السفر ستقلع لعدد من العواصم بينها: واشنطن، فرانكفورت، باريس، لندن، روما، ميلانو، أثينا، فيينا، الدار البيضاء، بيروت، إسطنبول، أديس أبابا، جدة، دبي، الشارقة، الرياض، وأبوظبي.

وتبلغ رحلات السفر 76، وتنقل على متنها 6966 راكبا، حين يستقبل المطار عبر صالات وصوله المختلفة 76 رحلة تنقل على متنها 9138 راكبا، وتكون رحلات الوصول قادمة من عدة وجهات دولية بينها واشنطن، لندن، باريس، ميلانو، روما، أثينا، فيينا، لندن، وباريس.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتطبق الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس خاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولي لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

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