الطبيب المعالج لمحمود سمير: يعاني من السمنة الثلاثية

شرح الدكتور خالد جودت، أستاذ ورئيس قسم جراحات السمنة المفرطة بطب عين شمس، تفاصيل الحالة الصحية لمحمود سمير، مريض السمنة، الذي استجاب له الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد نشر خبر عن حالته في "الوطن"، وقال إن المريض يعاني من سمنة ثلاثية، وهي أعلى درجة في مستويات السمنة المفرطة، ويصاحبها مجموعة من المشاكل.

وأضاف لـ"الوطن" أن محمود وزنه 257 كيلو ويعاني من وجود كتل شحمية، أثرت على حركته وتنفسه، مؤكدا على أنه في البداية سوف يخضع لعلاج غذائي، لوجود خطورة على حالته إذا بدأ العلاج مباشرة بالجراحة.

وأكد أن السمنة المفرطة التي يعاني منها محمود ناتجة عن الإفراط الكثير في تناول الطعام، إذا كان الإنسان الطبيعي جسمه يحتاج إلى 2000 سعر حراري فإن محمود كان يصل إلى 6000 سعر، وبالتالي انعكس هذا الأمر على حالته، أكثر المشاكل التي يعاني منها محمود كمضاعفات للسمنة هي مشاكل التنفس، وخاصة توقف التنفس أثناء النوم، ولا يستطيع التحرك فعند التحرك يعاني أيضا من صعوبة في التنفس، لكن عندما يجري العملية سوف تنتهي جميع هذه المشاكل، لذلك نحن نسميها سمنة مرضية.

كما أضاف: "تم عرضه على أطباء التجهيز لمتابعة حالته وتجهيزه للجراحة، وفي نفس الوقت يخضع لعلاج غذائي، وسوف يجري العملية خلال أسبوع أو 10 أيام، ونوع الجراحة التي سوف تجرى لمحمود هي جراحة خاصة بي كطبيب اسمها تحويل المعدة المعدل، فيها تعديلات كتير عن تحويل المعدة العادي، تعطي أفضل نزول في الوزن على المدى القريب والبعيد ويأتي إلينا أشخاص من كل مكان في العالم لإجراء هذا النوع من الجراحات".

واختتم قائلا: "الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، تواصلت معي تليفونيا، وأخبرتني أن الرئيس عبدالفتاح السيسي مهتم بعلاج مريض مصاب بالسمنة، وأخبرتني أنها تريد علاج المريض في مستشفى دار الشفاء نظرا لأنها من المستشفيات المجهزة، وبالفعل توجهت إلى المستشفى وعاينت المريض وبدأنا في إجراءات العلاج.