اعتقالات واحتجاجات تطالب بإسقاط "السراج" ماذا يحدث في العاصمة الليبية؟

تشهد العاصمة الليبية "طرابلس" تظاهرات قبل عدة أيام، احتجاجا على الأوضاع المعيشية، ليرتفع سقفها لاحقا إلى المطالبة برحيل حكومة فايز السراج بعد استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين، وفق ما أكدت مصادر وتقارير عدة.

وخرجت المظاهرات احتجاجا على تدهور الأوضاع المعيشية وانتشار الفساد وانقطاع الخدمات كالكهرباء والمياه، وهي الأسباب التي دفعت إلى التظاهر من قبل في العاصمة، لكنها المرة الأشد في مواجهة حكومة السراج.

وقالت مصادر بالعاصمة إنّ من بين الأسباب التي تؤجج الاحتجاجات هو شعور المواطنين في العاصمة بضيق المعيشة، في حين يرون أنّ المرتزقة السوريين المنتشرين في "طرابلس" وتقدم لهم كل الخدمات وينفقون ببذخ، وكأن ثروات المواطن الليبي تذهب إلى المرتزق السوري الغريب.

وكان المتظاهرون تجمعوا أمام مقر حكومة "السراج"، ثم انتقلوا لساحة الشهداء وسط المدينة، كما أطلق عددا من النشطاء دعوات للدخول في حالة عصيان تام داخل طرابلس.

وأوضحت المصادر أنّ الاحتجاجات كانت في البداية تندد بالأوضاع المعيشية، إلا أنّ المحتجون هتفوا بعبارات "الشعب يرد إسقاط النظام"، وذلك بعد التعامل العنيف مع المحتجين، والرماية عليهم بالرصاص الحي، فضلا عن استعداء مرتزقة سوريين للتعامل مع المحتجين.

وطالب المحتجون بمحاسبة الفاسدين، إذ أكدوا رفضهم للفساد المستشري في الدولة، وفقا لما نقله موقع "ليبيا أوبزيرفر"، كما طالبوا بتفكيك الطبقة الحاكمة، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسة على أساس دستوري.

وشنت حكومة "طرابلس" حملة اعتقالات ضد عشرات النشطاء في العاصمة، فيما تواصلت المظاهرات في مدن عدة غرب ليبيا، رفعت شعارات مطالبة برحيل الحكومة.

وأكدت مصادر أنّ حكومة "السراج" تشن حملةَ دهم واعتقالات ضد عشرات النشطاء في "طرابلس"، فيما أضرم متظاهرون النار في الإطارات، في مناطق الدريبي وقرقارش والسراج في العاصمة الليبية.

وتطارد "كتيبة النواصي"، التابعة لحكومة "طرابلس"، المتظاهرين في شوارع "طرابلس"، في وقت سمعت فيه أصوات إطلاق النار.

كما اندلعت احتجاجات في مدينتي "مصراتة" و"الزاوية". وقال شهود عيان إنّ عددا من الشبان خرجوا في تظاهرات ليلية، بمدينة العجيلات غرب البلاد، احتجاجا على ما ورد في خطاب "السراج" مساء أمس الأول.

وندد رئيس البرلمان عقيلة صالح بالاعتداء على المتظاهرين، مساء أمس الأول، وطالب أجهزة الأمن في طرابلس بحماية المتظاهرين السلميين.

من ناحية ثانية، بث نشطاء في ليبيا، تسجيلات مصورة أظهرت عناصر من قوات مكافحة الشغب في ميدان الشهداء، يرفضون أوامر قادتهم ويتضامنون مع المتظاهرين.

وفي المقابل، أدان السراج في كلمة مساء أمس ما وصفها بـ"الخروقات والتجاوزات" التي كان يجب الرد عليها، لكنه وعد بإجراء تعديل وزاري، خصوصا في الوزارات الخدمية على أساس من الكفاءة والقدرات وطهارة اليد وفقا له.

ودعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لإجراء تحقيق فوري في الاستخدام المفرط للقوة في مواجهة المتظاهرين السلميين من قبل قوات الأمن التابعة لحكومة السراج.