تأجيل محاكمة "أزهري" متهم ببناء وحدتي إسعاف وإطفاء بالغربية

قررت محكمة جنح كفر الزيات بمحافظة الغربية، برئاسة المستشار محمد يوسف، تأجيل أولى جلسات محاكمة "محمد حسب الله"، مدرس بالأزهر، إلى جلسة 31 أغسطس الجاري، لاتهامه في محضر رسمي صادر عن جهاز الإدارة العامة لتطوير وحماية النيل، بشمال فرع رشيد بدسوق، بمحافظة كفر الشيخ، بإنشاء بناء خرساني، عبارة عن وحدتي إسعاف وإطفاء بقرية "كفور بلشاي"، التابعة لمركز كفر الزيات، حيث قام ببنائهما بجوار نهر النيل، بدون الحصول على ترخيص من الري.

وقدم كل من "أسماء أبوشادي"، و"السيد سلام"، ممثلي الدفاع عن المتهم، خلال جلسة المحكمة اليوم، حافظة مستندات تفيد بأن قطعة الأرض التي تم بناء وحدتي الإسعاف والإطفاء عليها هي أملاك دولة، وصدر قرار تخصيص لها من قبل من رئاسة الوزراء ومحافظة الغربية والمجالس المحلية السابقة، وأن المذكور في محضر الري قام هو وأهالي القرية بالتبرع مالياً بالجهود الذاتية، لبناء ذلك المجمع الخدمي، لرفع العبء عن كاهل الدولة، وليس لمصلحة شخصية، قبل أن يفاجأ بتحرير محضر مخالفه باسمه.

وشهدت جلسة المحاكمة حضور عدد كبير من أهالي القرية المتضامنين مع المدرس الأزهري، معتبرين أن ما تم هو تبرع ذاتي من الأهالي، الذين تمكنوا من جمع مبلغ مالي بلغ 650 ألف جنيه لذلك الغرض، لتصدر المحكمة في نهاية الجلسة قرارها بتأجيل المحاكمة إلى جلسة 31 أغسطس الجاري.