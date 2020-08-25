المرصد السوري: تحليق مكثف للطيران الروسي بعد استهداف دورية مشتركة

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بتحليق مكثف للطيران الروسي، بعد استهداف دورية مشتركة شمال سوريا، حسب ما ذكرت قناة "العربية" الإخبارية، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وكان المرصد السوري أعلن في وقت سابق اليوم، تعرض دورية تركية ـ روسية للقصف عند محيط أورم الجوز غرب إدلب.

وأضاف المرصد أنّ القوات الروسية ونظيرتها التركية خرجتا في دورية مشتركة انطلاقا من قرية "ترنبة" شرق إدلب، متجهة إلى منطقة عين حور بريف اللاذقية الشمالي، إلا أنها تعرضت للاستهداف.

من جانبه، أكد المركز الروسي للمصالحة في سوريا أنّ مدرعة روسية تعرضت اليوم للاستهداف من قبل مسلحين خلال دورية روسية - تركية مشتركة في سوريا.