"كنت فرحان وضربت نار".. مقتل سيدة وإصابة 3 آخرين في فرح بكرداسة

"مكنش قصدي أقتل قريبتي ولا أصيب حد من قرايبي، كنا بنحتفل بالعفش بتاع العروسة وضربت نار علشان نفرح"، بهذه الكلمات اعترف عامل بتفاصيل تسببه في مقتل ربة منزل وإصابة 3 أخرين أثناء الاحتفال بحفل زفاف في كرداسة بالجيزة.

وقرر قاضي المعارضات تجديد حبس المتهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، كما طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وتبين من التحريات أن المتهم كان يستقل توك توك وبمجرد النزول لمنزل أهل العروسة لمشاركتهم فرحتهم أثناء نقل جهاز العروسة لمنزل العريس، أصاب عدد من أقاربه بطلق خرطوش، أطلقه المتهم ابتهاجا بتحميل جهاز العروسة على السيارات.

على الفور تبدل الحال وسيطرت حالة من الهرج والمرج لإنقاذ المصابين وجرى نقلهم لمستشفى قصر العيني، وبمجرد وصولهم إلى الطوارئ، كانت المفاجأة بوفاة ربة منزل، وجرى إسعاف زوجة شقيقها وطفليهما، ونقلت الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت تشريحها لمعرفة سبب الوفاة.

وكشف تقرير الصفة التشريحية للمتوفية بأنها في العقد الثالث من العمر وأن سبب الوفاة إصابة بطلق خرطوش في الصدر.

بدأت الواقعة بتلقي مركز شرطة كرداسة إشارة من مستشفى قصر العيني بوصول سيدة متوفية و3 مصابين بهم إصابات رش خرطوش، وبالفحص تبين أن المتوفية زوجة شقيق المصابة والطفلان نجليهما وكانوا في طريقهم للمشاركة في نقل منقولات عروس من ذات القرية سكنهم، وعند وصولهم كان أحد المدعوين يطلق أعيرة نارية من بندقية خرطوش أصابهم عن طريق الخطأ.

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، وبالعرض على النيابة أصدرت حكمها السابق.