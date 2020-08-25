إحالة موظفي 4 مراكز شباب بالقليوبية للتحقيق بسبب "التزويغ"

أمر مدير عام الشباب والرياضة بمحافظة القليوبية، الدكتور محمود الصبروط، بتشكيل لجنة، برئاسة محمد عبد العزيز، مدير إدارة خدمة المواطنين، وعضوية عبدالعليم حماد، من العاملين بالإدارة، لمتابعة مراكز الشباب التابعة لإدارتى الخانكة وشبين القناطر، وذلك في إطار تعليمات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بتكثيف المتابعة الميدانية لمراكز الشباب.

وشملت المتابعة مركز شباب القلج، ومركز شباب سندوة، التابعين لإدارة شباب الخانكة، حيث تبين للجنة انضباط العاملين وممارسة النشاط بشكل كامل، فى حين فوجئت اللجنة بمركز شباب كفر حمزة مغلقاً، وغياب بعض العاملين بمركز شباب الأمل، ومركز شباب 23 يوليو.

وفي إدارة شباب شبين القناطر، شملت المتابعة مركز شباب تل بني تميم، ومركز شباب كفر الصهبي، ومركز شباب منشأة الكرام، ومركز شباب الشيخة سالمة، وتبين للجنة المتابعة انضباط العاملين وممارسة النشاط بشكل كامل، بينما وجد مركز شباب كفر طحوريا مغلقاً.

وأوصت اللجنة بالاهتمام بنظافة مراكز الشباب، واستغلال المساحات الموجودة وغير المستغلة بمركز شباب 23 يوليو، وطرحها للاستثمار، لزيادة إيراداتها، كما تابعت اللجنة أعمال الإنشاء الخاصة بملعب مركز شباب الشيخة سالمة، واستكمال باقي الإجراءات القانونية الخاصة بترميم المبنى الإداري لمركز شباب سندوة.

كما شددت اللجنة على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية والحد من انتشار فيروس "كورونا"، إلى جانب العمل على تغطية الأسلاك الكهربائية والفيش المكشوفة، حفاظاً على سلامة المترددين على المركز.

وأمر "الصبروط" بإحالة العاملين المتغيبين، والعاملين بالمراكز المغلقة للتحقيق أمام الشئون القانونية، لتغيبهم عن العمل بدون إذن قانونى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.