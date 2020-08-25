استرداد 26 ألف متر من أملاك الدولة بالمنيا

أسفرت حملة نفذتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا عن استرداد 26 ألف متر مربع من أملاك الدولة، بقرية "طوخ الخيل"، ضمن حملات "حق الشعب".

كما واصلت الوحدة المحلية أعمال النظافة ورفع المخلفات والقمامة من نقاط التجمع بقرية "محجوب"، وتم عمل حصر للمنازل المخالفة، التى لم تتقدم بطلبات للتصالح لتقنين أوضاعها، وتوعية المواطنين بالإسراع فى تقديم طلبات التصالح، قبل انتهاء المدة القانونية.

وقال رئيس مركز ومدينة المنيا، العقيد محمد صلاح، إنه لن يسمح بترك أي تعديات على أملاك الدولة، ووجه رؤساء الأحياء والقرى بالتصدي لكافة التعديات بكل قوة.

وفي سمالوط، شنت الوحدة المحلية حملة لرفع الإشغالات بقرى "بني غني، وطحا، والعمودين، والشيخ عبداللاه"، برئاسة عماد حسن، نائب رئيس المركز، وبحضور مأمور مركز شرطة سمالوط غرب، أسفرت عن تحرير 171 محضراً متنوعاً، وتنفيذ 150 إزالة إدارية، وضبط 2 منشأة بدون ترخيص، وتحرير 12 محضر لباعة جائلين.