أشرف دوس: السيسي يبني بلد جديد والاستثمار في مصر واجب اجتماعي

قال المهندس أشرف دوس رئيس مشروع المنطقة اللوجيستية الداون تاون الدلتا بمحافظة الغربية، إن الفكرة بدأت بمشروع المنطقة اللوجيستية أو الاستثمار في مصر، بعد حضور مقابلة مع الرئيس السيسي في أمريكا، أثناء زيارته لحضور فعالية بالأمم المتحدة، وقتها شعرت بأن علي دين اجتماعي تجاة مصر لابد أن أوفيه، وبالفعل عدت إلى مصر لتحقيق هذا الهدف.

وأضاف دوس في حوار مع "الوطن"، بدأت أدرس ما هي المشروعات التي أستطيع أن أقدمها في مصر، وعندما سألت المتخصصين قالوا المستقبل في القاهرة الكبري، لكن أردت أن يكون الفكر مختلفًا، لذا قررت أن أبدأ من المحافظات، والسبب في ذلك هو أن الرئيس السيسي يبني بلد جديدة، وعلينا كرجال أعمال المشاركة في البناء، وبالفعل اتجهت للمحافظات.

وقال إنه بعد دراسة الجدوي التي استمرت لفترات طويلة جرى اختيار منطقة الدلتا، محافظة الغربية، مشيرا إلى أن المشروع جرى إنشائه بالتعاون بين شركة "فيرن برو جلوبال" للاستثمار وجهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين، ضمن خطة الدولة لإنشاء مثل هذه المناطق بجميع محافظات الجمهورية على مساحة حوالي 83 فدانًا باستثمارات تتعدى 6 مليارات جنيه مصري.

الهجرة حلقة الوصل بين المستثمرين في الخارج

* هل كنت تفكر في الاستثمار بمصر قبل تولي الرئيس السيسي الحكم؟

- لم أفكر نهائيًا في الاستثمار بمصر قبل هذه الفترة، كانت عودتي لمصر وقتها مجرد زيارات عائلية، فأنا أعيش في أمريكا منذ 25 عام ولم أفكر في الاستثمار في مصر، لكن الموضوع اختلف بعد مقابلتي للرئيس، وجدت اختلافًا في سياسة البلد وبداية جديدة للمشاريع، وهناك خطة يجري تنفيذها على أرض الواقع وليس مجرد كلام نسمعه وهذا ما شجعني على الاستثمار في مصر.

نبيلة مكرم صاحبة فضل في تنفيذ مشروعات رجال الأعمال بالخارج

* ما دور وزارة الهجرة في مشروع المنطقة اللوجيستية؟

- وزارة الهجرة لها دور كبير مع المستثمرين ورجال الأعمال بالخارج فهي تعتبر حلقة الوصل بيننا، كما تقوم الوزارة وعلى رأسها الوزيرة نبيلة مكرم بتنفيذ الأفكار إلى مشاريع على أرض الواقع، بالإضافة إلى مؤتمر مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية، قام بربط رجال الأعمال في مختلف العالم ببعضه، وهذا ساعد بشكل كبير في زياردة الاستثمار.

* ما ريك في التسهيلات التي قدمتها الحكومة المصرية للمستثمرين؟

- لاحظت الاحتلاف بمجرد الدخول على موقع وزارة الاستثمار تجد كل شيئ منظم، وهناك تسهيلات كثيرة للمستثمرين، بالفعل فيه تغيير كبير في قوانين الاستثمار انا كمواطن مصري مقيم في الخارج بشوف بلد جديدة بنظام جديد.

* الكثير من رجال الأعمال والمستثمرين يترددوا في المشروعات الكبيرة في مصر فهل تفكر بنفس الطريقة؟

- من صميم واجبي مساندة أبناء وطني في هذه المرحلة التي واجه فيها العالم بأكمله تحديًا كبيرًا أثر في الاقتصاد الدولي، والاقتصاد المصري في هذه المرحلة، يعد فرصة كبيرة للمستثمرين المصريين والأجانب، لما يوفره من فرص استثمارية واعدة، كما أن السفيرة نبيلة مكرم هي من تبنت فكرة المستثمرين المصريين بالخارج من خلال مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"، حتى أصبح مشروع المنطقة اللوجيستية بالدلتا نموذجا يحتذى به خلال هذه الفترة، ويحفز مختلف المستثمرين المصريين بالخارج على الاستثمار في مصر.

* ماهي آخر التطورات في المنطقة اللوجيستية الآن ومتي ينتهي العمل منها بشكل نهائي؟

- انتهينا من حوالي 60% من المنطقة التجارية واللوجيستية بمحافظة الغربية "داون تاون دلتا" والتي تعد أول وأكبر منطقة تجارية ولوجيستية على مستوى محافظات مصر، ومن المفترض أن ينتهي المشروع بعد عام ونصف ليجري تسليمه بالكامل، كما أن تتوسط المنطقة التجارية عشرة محافظات بوسط الدلتا، وتخدم 42 مليون نسمة توفر أكثر من 50 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال مدة تنفيذ المشروع، بالإضافة إلى فرص العمل التي سيجري توفيرها عن طريق المشروع بعد الانتهاء منه.

* ماهي المشاكل والصعوبات التي واجهتها خلال عمل المشروع؟

- أكيد هناك مشاكل واجهتنا منذ البداية وكانت في عامل الوقت، لأن الخطة التي جرى وضعها يجري تنفيذها في عام ونصف وأثناء التنفيذ وجدنا أن الوقت غير كافي فاضطررنا لزيادة عدد العاملين، حتى ننتهي في التوقيت المحدد، وبالنسبة للتصريحات أكيد كان هناك عوائق قابلتنا لكن المسؤولين والوزارات المعنية كانت تزيل أي مشاكل تواجهنا.

مشروع المنطقة اللوجيستية سيقام في الصعيد

* هل هناك مشاريع أخرى بعد مشروع المنطقة اللوجيستية وهل نرى مشروعًا في القاهرة الكبرى؟

- عندما أفكر في أي مشروع في البداية أقوم بعمل دراسة جدوي وبداية الدراسة كانت مفاجاة بالنسبة لي، لأني وجدت تعداد الدلتا 42 مليون مواطن، وقمت بدراسة المشاريع المماثلة لمشروع المنطقة اللوجيستية ولم أجد، "علمًا أن الكثير من الأصدقاء كان رأيهم أن أبدأ مشروعي في القاهرة الكبري"، لكن أنا كان عندي واجب اجتماعي تجاه بلدي لذا قررت أن أحول الفكر تجاه المحافظات، لفكر حديث، وإتاحة فرص عمل لأهالي المنطقة التي تمثل نسبة كبيرة من سكان مصر وأيضًا لتقليل الزحف للقاهرة.