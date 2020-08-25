إحالة 100 موظف للتحقيق لتغيبهم عن العمل في البحيرة

نفذت محافظة البحيرة، اليوم، حملات للرقابة والمتابعة على المنشآت الحكومية والخدمية بمدن ومراكز المحافظة، لتحقيق الانضباط الإداري وضمان حسن سير العمل، والتزام جميع الموظفين بمواعيد العمل الرسمية، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين.

وأسفرت الحملات، التى نفذتها الوحدات المحليه بمركزي الدلنجات وشبراخيت، بالتنسيق مع قسم الرقابة والمتابعة، عن إحالة 94 من العاملين ببعض الوحدات الصحيه والبيطرية بالدلنجات للتحقيق، لتغيبهم وتركهم محل العمل بدون سند قانوني، كما تم إحالة 6 من العاملين بالوحدة الصحيه بقرية "السحما"، بمركز ومدينة شبراخيت، للتحقيق لتغيبهم عن العمل بدون سند قانوني.

وشدد محافظ البحيرة، اللواء هشام آمنة، على استمرار تلك الحملات لتحقيق الانضباط الإداري بالمصالح الحكومية، وتقديم الخدمات للمواطنين.