حملات لتطهير دور العبادة بدمياط استعداداً لعودة الجمعة
كتب:
سهاد الخضري
03:25 م | الثلاثاء 25 أغسطس 2020
تطهير المسجد
وجه وكيل وزارة الأوقاف في محافظة دمياط، محمد عبدالفتاح سلامة، ببدء حملات تطهير وتعقيم بالمساجد ودور العبادة في مختلف قرى ومدن المحافظة، استعداداً لعودة صلاة الجمعة بها.
وخلال اجتماع ضم مدير الدعوة، الشيخ هاني عنتر السباعي، ومديري الإدارات والمفتشين، شدد "سلامة" على تنفيذ حملات تنظيف وتعقيم بالمساجد، وتجهيزها لاستقبال المصلين لأداء صلاة الجمعة، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، بالاشتراك مع رؤساء المجالس المحلية.