حملات لتطهير دور العبادة بدمياط استعداداً لعودة الجمعة

وجه وكيل وزارة الأوقاف في محافظة دمياط، محمد عبدالفتاح سلامة، ببدء حملات تطهير وتعقيم بالمساجد ودور العبادة في مختلف قرى ومدن المحافظة، استعداداً لعودة صلاة الجمعة بها.

وخلال اجتماع ضم مدير الدعوة، الشيخ هاني عنتر السباعي، ومديري الإدارات والمفتشين، شدد "سلامة" على تنفيذ حملات تنظيف وتعقيم بالمساجد، وتجهيزها لاستقبال المصلين لأداء صلاة الجمعة، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، بالاشتراك مع رؤساء المجالس المحلية.