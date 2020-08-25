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القبض على صاحب شركة تسويق ينتحل 5 شخصيات للنصب في المعادي

كتب:

محمد بركات
04:52 م | الثلاثاء 25 أغسطس 2020
ارشيفية

ارشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط أحد الأشخاص لإنشائه شركة للتسويق العقاري بمنطقة المعادى بالقاهرة، واستغلالها في ارتكاب أعمال النصب والاحتيال على المواطنين.

وأفادت التحريات والتحقيقات، أنه استولى على نحو مليون وسبعمائة ألف جنيه، كمقدمات حجوزات لوحدات مصيفية بمحافظة مطروح من 9 مواطنين، وجرى ضبطه وبحوزته 5 كارنيهات منتحلاً بها شخصيات مختلفة، يستخدمها فى ممارسة نشاطه الإجرامي، وبمناقشته أقر بارتكابه الواقعة.

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