موعد مباراة بيراميدز والإنتاج الحربي والقنوات الناقلة

يستعد فريق بيراميدز لمواجهة نظيره الإنتاج الحربي، اليوم الثلاثاء الموافق 25 أغسطس، ضمن منافسات الدوري المصري

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز والإنتاج الحربي

وتقام مباراة بيراميدز والإنتاج الحربي على "استاد الدفاع الجوي"، ويمكن مشاهدة المباراة على قناة ON Time Sports1 HD بصوت المعلق الرياضي محمد الكواليني.

موعد مباراة بيراميدز والإنتاج الحربي

وتنطلق مباراة بيراميدز والإنتاج الحربي في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والعاشرة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، والسابعة مساءً بتوقيت تونس.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز في 11 وتعادل في 6 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 35 هدفاً وتلقت شباكه 22 هدفاً فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن برصيد 24 نقطة بعدما لعب 20 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 9 وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 20 هدفاً وما زالت لديه مباراة مؤجلة مع نادى مصر.