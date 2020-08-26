حظك اليوم الأربعاء 26-8-2020 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الثور بقدرته على التحمل والصبر وحبه لعمله وإصراره على تنفيذ جميع المهام المسندة إليه.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يسلط الضوء على المسائل المالية ومراجعتها، وقد تبدأ صفحة جديدة من حياتك والمستقبل واعد.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

قد تكتشف اليوم أمورا خافية تساعدك على الوصول لهدفك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة عبير صبري، ويوافق تاريخ ميلادها 26 أبريل.