14 مليون جنيه لرصف طريق طراد النيل ببنها

أجرى عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، جولة بمدينة بنها، تفقد خلالها أعمال رصف طريق طراد النيل بمدينة بنها، بداية من مدرسة الفتح الخاصة وحتى كوبري الطريق الإقليمي بقرية كفر سعد، كمرحلة ثانية من رصف الطريق بالكامل حتى قرية جمجرة، بطول 4 كيلو مترات، وبتكلفة 14 مليون جنيه.

ووجه المحافظ خلال الجولة بمتابعة أعمال الرصف، والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية، من خلال لجنة هندسية مختصة لاستلام الطريق، وفق ما تم الاتفاق عليه بالمقايسات، وتكثيف الأعمال بالموقع، لتسليم الطريق حسب الجداول الزمنية المحددة.

وتابع المحافظ جولته بتفقد مشتل الحدائق الخاص بمدينة بنها على الرياح التوفيقي مباشرة، ووجه بضرورة تطوير المشتل بالكامل والذي تبلغ مساحته أكثر من فدانين، من خلال استغلال المساحات المهملة، وزراعة النباتات والأشجار الجديدة التي يقبل المواطنون على شرائها كالنخيل بمختلف أنواعه، وأشجار الزينة ونباتات الظل والأشجار دائمة الخضرة والأشجار المثمرة، لتنمية موارد المحافظة، مشيرًا أن المشتل إذا أحسن إستغلاله سيكون من الموارد الهامة التي تمتلكها المحافظة.

وتفقد المحافظ أقسام الحملة الميكانيكية والمعدات والمركبات، واستمع إلى شرح من المشرف على الحملة عن أعداد المركبات وأنواعها وأعمال الصيانة التي تتم بصفة دورية للمعدات والموقف الحالي لها، كما التقى بالعاملين بالحملة من سائقين ومشرفين ومسؤولي صيانة المركبات.

وأصدر المحافظ تعليماته بسرعة تنفيذ خطة التطوير الشاملة والاستغلال الأمثل للمركبات والمعدات التي يمتلكها مجلس مدينة بنها، وتجهيزها لرفع مستوى النظافة بالشوارع، فضلًا عن حصر وفحص جميع المعدات الخاصة بالحملة الميكانيكية، وإعداد تقرير فني عن موقفها الحالي حفاظًا على المال العام.