أم تقضي على رضيعها بجرعة مخدرة لتتفرغ لعشيقها في حلوان

ألقت أجهزة الأمن القبض على سيدة في العقد الرابع من عمرها وعشيقها، بتهمة قتل طفلها الرضيع بقرص منوم حتى يخلو لها الجو لممارسة الرذيلة داخل منزل الزوجية في منطقة المعصرة بحلوان.

وتبين من التحريات وفاة الطفل بجرعة مخدر زائدة، بعدما فقد الوعي بعد دقائق من تناوله العصير المخدر.

كان قسم شرطة المعصرة بحلون، تلقى بلاغا من أحد المستشفيات باستقبال طفل متوفى.

وانتقل رجال المباحث إلى المكان، وبالفحص تبين إعطاء الأم "م. ع" طفلها الرضيع جرعة مخدرات زائدة، لممارسة الجنس مع عشيقها بداخل شقتها في غياب زوجها، ما تسبب في وفاة الطفل.

وجرى تشكيل فريق بحث، وألقي القبض على المتهمة "م. ع" ربة منزل وعشيقها "م. ف"، وأحيلا إلى النيابة العامة.