كيا تفتتح أحدث صالة عرض ومركز خدمة متكامل بمدينة الشيخ زايد

أعلنت الشركة المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات EIT وكيل سيارات كيا في مصر عن افتتاح أحدث صالة عرض ومركز خدمة متكامل لكيا بمحور 26 يوليو في مدينة الشيخ زايد، داخل محطة تشيل أوت – الخمائل لخدمة عملاء كيا في هذه المنطقة والمناطق المجاورة لها، وذلك ضمن شبكة الخدمات الكبرى والمتكاملة التي تتيحها كيا في جميع أنحاء الجمهورية.

"نصير": الاقتصاد المصري يشجع على توسيع الاستثمارات.. ومصر على أعتاب مستقبل واعد

وقال المهندس خالد نصير، رئيس مجلس إدارة شركة الكان المالكة لشركة EIT، إن مصر من الدول التي يشهد اقتصادها نموا مستمرا، بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم تطبيقه مؤخرا، مشيرا إلى أن قوة هذا الاقتصاد شجعت شركة EIT على التوسع في مصر، من خلال العمل على دراسة إمكانية طرح موديلات جديدة من السيارات بالسوق المصري.

وأضاف نصير انه رغم التحديات التي يشهدها قطاع السيارات المصري خلال الفترة الأخيرة، إلا أن هناك مساعي كبيرة تبذلها الدولة المصرية للنهوض بقطاع السيارات، وتطويرها، لعل أهمها العمل على توفير كافة عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية، للعمل في السوق المصرية، وجهود المسئولين في مصر لبحث التوسع في دراسة سبل تطوير القطاع، موضحا أن مصر على أعتاب مستقبل واعد في الاستثمار فى مجال السيارات.

"شاهين": المركز الجديد ضمن خطة التوسع لكيا على مستوى الجمهورية

وقال المهندس طاهر شاهين، الرئيس التنفيذي للشركة، إن سياسة كيا تقوم على التوسع في صالات العرض ومراكز الخدمة بشكل مستمر والوصول إلى العميل في أي مكان طبقا لموقعه الجغرافي. وأشار إلى أن افتتاح هذا الفرع يأتي في إطار خطة متكاملة لتغطية معظم انحاء الجمهورية، موضحا ان مركز الشيخ زايد المتكامل سينضم الى مجموعة المراكز التي قامت كيا بافتتاحها سابقا ليصل عددها إلى 60 مركزا.

وأضاف شاهين أنه رغم التحديات التي يشهدها قطاع السيارات المصري خلال الفترة الأخيرة، بسبب الظروف الاستثنائية التى يمر بها العالم الا ان مصر مؤهلة لانتقال العديد من استثمارات سوق السيارات من دول اخرى اليها، وذلك فى ظل المساعي الكبيرة التى تبذلها الدولة المصرية فى هذا الشأن.

الخادم: تم تجهيز مركز كيا الجديد وفقا للمعايير التي وضعتها كيا العالمية

وأكد المهندس أحمد الخادم، رئيس قطاع سيارات كيا، أن المركز الجديد بالشيخ زايد سيقدم خدماته على مدار أيام الأسبوع بدءا من 8 صباحا وحتى 9 مساء، ويتيح خدمات الصيانة وقطع الغيار والمبيعات، وذلك انطلاقا من حرص الشركة، على أن تكون احتياجات العملاء محور اهتمامها الأول سيتم توفير كافة سبل الراحة والأمان في مركز الخدمة من خلال الاستعانة بفنيين بخبرات واسعة.

كما حرصنا على إنشاء مركز صيانة يستقبل سيارتين للصيانة فى آن واحد لزيادة كفاءته. وتم تجهيز صالة العرض الجديدة على هذه المساحة الكبيرة لتستوعب 3 من أحدث سيارات كيا وفقا للمعايير التي وضعتها كيا العالمية ، مشيراً الى ان الموقع الاسترتيجى الجديد سيخدم كل مناطق الجيزة واكتوبر والشيخ زايد ما سيتيح الفرصة بتعزيز وانتشار علامة كيا.

تعتبر الصالة الجديدة من أحدث الصالات التي تعتمد على التكنولوجيا الرقمية الحديثة، ومن ضمنها وجود شاشة عرض تقوم بعرض السيارات بشكل متكامل وتتيح رؤية كاملة من كافة الزوايا والجوانب، وعرضها أيضًا من الداخل، وإمكانية قيام العميل باختيار اللون المفضل له لرؤية السيارة، مع اتاحة فرصة تجربة القيادة الكاملة لكافة الموديلات الخاصة بكيا.

جدير بالذكر أن ما يشهده الاقتصاد المصرى من حالة إيجابية، بشكل يشجع على زيادة الاستثمار به بما يعزز من السياسة التوسعية لكيا التى تحرص على راحة عملائها والوصول اليهم فى كل مكان من خلال التركيز على خدمات البيع و ما بعد البيع بالتوسع في فتح مراكز الصيانة وبيع السيارات وقطع الغيار في أنحاء متفرقة من الجمهورية للوصول الى العملاء في أي مكان، بالإضافة إلى صالات العرض الحديثة التي تحقق للعملاء فرصة التعرف على أحدث الطرازات المختلفة لسيارات كيا.