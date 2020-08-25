حماقي ونيكول سابا وتامر حسني وداليا أشرف ينعون "المصري"

نعى عدد من الفنانين الراحل وائل المصري، مدير أعمال الفنانة اللبنانية نيكول سابا، حيث نعاه الفنان محمد حماقي، عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر".

وكتب "حماقي" معلقا على خبر وفاة "المصري": "لا حول ولا قوة إلا بالله، خبر وفاتك يا وائل صادم بالنسبة لنا كلنا، كنت صديق وفي ومخلص، وكمان مجتهد وشاطر في شغلك، ومن حسن حظي إننا اشتغلنا مع بعض في فترة مهمة من مشواري، بعزي أسرتك وبعزي نفسي وبعزي كل المقربين منك، ربنا يصبرنا جميعاً على فراقك".

ونعت الفنانة نيكول سابا وفاة مدير أعمالها عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصير "تويتر"، حيث كتبت: "بكثير من الحزن والأسى أنعي صديق عمري ورفيق دربي وأخي ومدير أعمالي السيد وائل المصري، أرجو منكم ومن محبّيه رفع الصلوات لراحة نفسه في أحضان القديسين الأبرار، كما أتقدّم بخالص التعزية لأهله وعائلته، كان قلبك حزين بس كان قلبك كبير، مع السلامة يا عشرة العمر، الله يرحمك".

بكثير من الحزن و الأسى أنعي صديق عمري و رفيق دربي و أخي ومدير أعمالي السيد و ائل المصري

أرجو منكم ومن محبّيه رفع الصلوات لراحة نفسه في أحضان القديسين الأبرار كما أتقدّم بخالص التعزية لأهله وعائلته..

كان قلبك حزين بس كان قلبك كبير.. مع السلامة يا عشرة العمر ..الله يرحمك. pic.twitter.com/NQFj2XplgC — Nicole Saba (@NicoleSabaaa) August 25, 2020

ونعى الفنان تامر حسني مدير أعمال نيكول سابا الراحل، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك"، قائلًا: "البقاء لله، توفى اليوم صديق وأخ غالي إنسان محترم يحترمه كل زملائي من الفنانين على طيبة قلبه واجتهاده، المرحوم بإذن الله، وائل المصري ربنا يرحمك يا وائل يا حبيبي ويسكنك فسيح جناته ويصبر أسرتك أسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

ونعت الإعلامية داليا أشرف، مقدمة برنامج "8 الصبح"، رحيله، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع "فيس بوك": "أنا مش مصدقة، أنت كنت لسة بتكلمني، الله يرحمك ياللي دايما كنت جدع معايا قلبي موجوع عليك أوي أوي، أدعوله والنبي"